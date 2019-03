Auto contro tram in via Bianzana

Tre feriti lievi a Bergamo -Foto L’incidente si è verificato verso le 17 di giovedì 21 marzo.

Una Jeep Renegade si è schiantata contro il tram della linea T1 della Teb in via Bianzana a Bergamo nei pressi della fermata. Ancora incerta la dinamica dello scontro. Il botto è stato piuttosto lieve perchè la velocità di entrambi i mezzi coinvolti era bassa. Lievi anche i feriti (tre donne di 30, 36 e 65 anni), trasportati per accertamenti in ospedale ad Alzano e alle Gavazzeni. La circolazione ha subito dei ritardi e dei rallentamenti che si sono risolti nel giro di mezz’ora.

