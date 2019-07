Auto fuori controllo, schianto a Parzanica

In ospedale con l’elisoccorso due 19enni L’incidente è avvenuto sulla rivierasca sebina occidentale nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio.

Due ambulanze un’auto medica e poi si è alzato anche l’elisoccorso nella notte verso le due tra sabato 27 e domenica 28 luglio a Parzanica per soccorrere due giovani 19ennei coinvolti in un incidente sulla rivierasca.

Dalle prime informazioni sembra che i due giovani abbiano fatto tutto da soli e siano usciti di strada perdendo il controllo dell’auto. Uno dei due è stato trasportato in elicottero al Papa Giovanni mentre l’altro in ambulanza all’ospedale di Seriate. I due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Clusone per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA