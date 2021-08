Camper fuori strada a Camerata Cornello, muore un uomo nell’incidente Incidente mortale a Camerata Cornello lunedì pomeriggio 9 agosto. Dalle prime informazioni un uomo è morto uscendo fuori strada con il suo camper.

L’incidente intorno alle 15.30 in via Voltola, a Camera Cornello. Pare che il camper con a bordo due persone - pare di nazionalità francese - sia finito, per cause ancora da accertare, fuori strada. Un incidente che ha causato il ferimento di una donna, di 77 anni, e il decesso di un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità.

Sul posto i mezzi di soccorso, con anche l’elicottero decollato da Bergamo, un’ambulanza e un’auto medica, oltre ai Carabinieri di Zogno. Il camper sarebbe finito fuori strada, in mezzo al bosco che costeggia la carreggiata: per l’uomo inutili tutti i tentativi di rianimazione, è morto poco dopo l’incidente.

