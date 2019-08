Auto si ribalta in A4 a Palazzolo

Ambulanze soccorrono tre feriti, code L’incidente è avvenuto verso le 10 di giovedì 15 agosto nei pressi dell’uscita di Palazzolo in direzione Bergamo.

Un’auto ribaltata sta causando qualche problema al traffico sull’autostrada A4 in direzione Bergamo giovedì 15 agosto verso le 10. I medici accorsi su tre ambulanze hanno soccorso i tre feriti, un 18enne, un 59enne e una donna di 29 anni.

Niente di particolarmente grave per i feriti che sono stati comunque trasportati in ospedale per essere visitati e medicati, si sono tuttavia formate delle code in particolare in direzione Bergamo per quasi un’ora.

