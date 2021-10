Autobus: da Bergamo quattro viaggi al giorno per Roma e Napoli Da venerdì 1 ottobre Itabus introduce la fermata dei suoi bus a Bergamo, facilitando così gli spostamenti dei cittadini.

La nuova compagnia di trasporto su gomma a lunga percorrenza, fondata da Flavio Cattaneo e che vede fra gli altri azionisti Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo, ha esordito lungo le strade italiane il 27 maggio.

Da oggi, venerdì 1 ottobre, prolunga i collegamenti lungo l’asse Napoli-Orio Al Serio, portando i suoi bus di ultimissima generazione fino alla città di Bergamo. Quattro viaggi al giorno che collegheranno Bergamo alla linea che passerà per Orio Al Serio, Milano, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Roma, Frosinone, Caserta e Napoli.

Da Bergamo i viaggiatori potranno prendere Itabus alle 9:35, arrivando ad esempio a Bologna alle 14:05, a Roma alle 19:05 e a Napoli alle 22:10. C’è poi anche un collegamento notturno che da Bergamo partirà alle 22:10 e arriverà a Roma 6:35 e a Napoli alle 9:50, servizio studiato per chi vuole ottimizzare i tempi di viaggio sfruttando la notte.

Per raggiungere Bergamo invece altri due servizi in partenza da Napoli alle 8:00 (da Roma alle 11:05 per arrivare alle 20:45) e alle 20:30 (da Roma 23:45 per essere a Bergamo 8:15).

«La capillarità sul territorio è uno dei capisaldi della strategia di Itabus, che per questa ragione ora sta ampliando la propria rete, introducendo nuovi servizi – spiega la compagnia in una nota –. Nuove proposte di viaggio su gomma che coniugano comfort (offrendo servizi quali Wi-Fi gratuito a bordo, distributori di snack e bevande, toilette su tutti i mezzi) sicurezza (sala operativa attiva h24 per monitorare costantemente lo stato dei bus, 2 autisti a bordo per la maggior parte dei viaggi) e convenienza (offrendo i migliori prezzi sul mercato).

«L’introduzione della fermata cittadina a Bergamo è un investimento sul territorio» ha dichiarato Francesco Fiore, Ad Itabus. «I nostri bus porteranno i cittadini bergamaschi direttamente a Roma e Napoli, senza bisogno di effettuare cambi intermedi e con tutte le comodità del caso a bordo. Ci aspettiamo una grande risposta da parte del territorio, con la speranza di poter presto aumentare le frequenze».

