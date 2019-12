Bambino di 1 anno ingerisce un tappino

Spavento in via San Bernardino Il bambino aveva ingerito un tappino, la mamma spaventata è entrata in un negozio del centro di Bergamo e ha chiesto aiuto.

Grande spavento in via San Bernardino nella mattinata di martedì 17 dicembre. Una mamma con un bimbo di un anno è entrata nella libreria «Libraccio» di Bergamo chiedendo aiuto. La madre avrebbe spiegato che il piccolo, che aveva in braccio, aveva appena ingerito il tappino utilizzato per le aspirazioni nasali.

La commessa del Libraccio e un’altra persona che si trovava nella libreria hanno subito dato assistenza al piccolo - che respirava regolarmente - e hanno immediatamente chiamato il 118 che è intervenuto. Sempre cosciente, il piccolo è stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo. In ospedale il tappino è stato estratto e il bambino è in buone condizioni di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA