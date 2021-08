Bergamo, a 17 anni si cala dal quarto piano con le lenzuola e precipita: grave Il dramma in via Legionari di Polonia. La ragazzina è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII: la sua prognosi è riservata.

Stava tentando di uscire di casa calandosi con delle lenzuola dalla finestra quando è precipitata dal quarto piano di una palazzina di via Legionari di Polonia in città. Una ragazzina di 17 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La sua prognosi è riservata. L’incidente è avvenuto alle 7.30 di mattina di giovedì 19 agosto. Pare che all’origine del gesto ci sia una lite con i genitori: sul caso indaga la Polizia di Stato che ha già riferito in Procura.

