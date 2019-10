(Foto by Archivio)

Bergamo, arrestato spacciatore 20enne

Droga nascosta in un calzino arrotolato Una pattuglia della Polizia lo ha notato, inseguito e fermato in via Bono in città.

Alle ore 12.30 di martedì 8 ottobre un equipaggio della sezione Volante della Polizia di Stato durante il servizio di controllo del territorio transitando in via Bono, poco dopo il supermercato il Gigante, ha notato, a distanza, un giovane colloquiare con un altro cittadino straniero e poco dopo cedergli un involucro. L’equipaggio si è subito avvicinato ai due. Il giovane è fuggito a piedi in direzione Borgo Palazzo e durante la corsa si è liberato di un calzino arrotolato con 18 involucri termosaldati di 28,5 grammi di marijuana.

Il giovane è stato poi fermato pochi metri più distante da un’altra pattuglia intervenuta sul posto. Identificato, si tratta di un nigeriano di 20 anni, regolare in Italia, che è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sarà giudicato in direttissima mercoledì 9 ottobre.

