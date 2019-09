Bergamo, arrestato spacciatore 40enne

È l’undicesimo nella zona di piazzale Alpini Nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre in piazzale Alpini gli agenti della Polizia locale hanno arrestato uno spacciatore. Si tratta del 23esimo arresto della Polizia Locale del Comune di Bergamo dall’inizio dell’anno.

Intorno alle 15.30 gli uomini del Nucleo di Sicurezza Urbana sono intervenuti e hanno fermato un quarantenne senza fissa dimora, mentre cedeva marijuana a un 30enne residente in città. Lo spacciatore aveva con sé oltre 50 grammi di marijuana, suddivisa in 26 piccole dosi. Allo spacciatore sono stati sequestrati anche 90 euro. Giovedì il processo per direttissima. L’acquirente della marijuana è stato segnalato alla Prefettura di Bergamo (violazione dell’art. 75 DPR. 309/90).

Salgono a 23 quindi gli arresti della Polizia Locale in città: ben 11 dei fermi totalizzati dagli agenti del Comune di Bergamo sono avvenuti nella zona del piazzale degli Alpini, area che sta subendo proprio in queste settimane un importante intervento di riqualificazione. L’Amministrazione mira a realizzare condizioni urbanistiche che consentano di ricucire il piazzale al centro cittadino, immaginando utilizzi diversi per lo spazio, a partire dal mercato di 36 banchi del lunedì mattina.

