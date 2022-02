Bergamo, chiuso un locale in via Baschenis. Stop alla vendita di alcolici in via Novelli Revocata la licenza a un locale di via Baschenis, stop alla vendita di alcolici (dalle 17 alle 24) per un minimarket di via Novelli.

Arriva un provvedimento doppio riguardante esercizi commerciali da parte del Comune di Bergamo: obiettivo, quello della tutela dell’ordine pubblico e il miglioramento della sicurezza delle aree in questione, ovvero via Baschenis e via Novelli.

Palazzo Frizzoni ha infatti revocato la licenza a un locale di via Baschenis 17: alla base della decisione degli uffici del Comune le tante violazioni dei regolamenti e delle norme collezionate dall’esercizio negli ultimi mesi, oltre ai problemi di ordine pubblico segnalati all’esterno del locale per colpa dei propri avventori. La revoca ha effetto immediato.

Stop alla vendita di alcolici, sia somministrazione che d’asporto, invece, per un minimarket di via Novelli, dalle 17 alle 24, a partire dal 11 febbraio e fino al 11 aprile 2022: il negozio è stato segnalato più volte, attraverso diversi esposti, dai residenti dell’area come punto di rifornimento di persone con comportamenti generalmente aggressivi e soprattutto responsabili di atti di violenza o violazioni delle norme sull’ordine pubblico nella via.

«Si tratta di provvedimenti a mio avviso importanti – spiega il vicesindaco Sergio Gandi – perché danno un segnale forte sul lavoro che si sta compiendo a 360° per il miglioramento delle condizioni di sicurezza in alcune aree della città. Non ci sono certamente intenti vessatori nei confronti degli esercenti, ma la semplice presa d’atto, motivata da una lunga sequela di segnalazioni e violazioni riscontrate, di situazioni tra loro diverse, ma che certamente hanno un impatto sull’ordine pubblico delle due vie, Novelli e Baschenis. La Polizia locale ha moltiplicato nello scorso anno la propria presenza nei quartieri e nelle aree più delicate della nostra città, la Questura e le Forze dell’ordine stanno facendo uno straordinario lavoro per contrastare situazioni di illegalità e di degrado: pensiamo che questo genere di provvedimenti integrino lo sforzo che si sta profondendo in queste settimane sul tema della sicurezza urbana».

