Bergamo, dal Ministero 24 milioni per una nuova flotta di cento autobus ecologici Il finanziamento permetterà di rinnovare il parco mezzi di Atb entro il 2025.

L’Amministrazione di Bergamo ha inviato negli scorsi giorni al Ministero della Mobilità Sostenibile (MIMS), già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la scheda tecnica per l’assegnazione di ulteriori 17 mln per il rinnovo della flotta di mezzi del Trasporto pubblico locale per il periodo 2024-2033. Il finanziamento nasce dall’iniziativa del suddetto Ministero, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico (MISE) e dell’Economia e delle Finanze (MEF). La cifra si aggiunge ai 7,6 milioni già assegnati per il triennio 2019-2023 per un totale di oltre 24 milioni, che ha già permesso l’acquisto dei primi autobus nuovi da parte di ATB.

A questi finanziamenti si aggiungono altri 14,5 milioni di cofinanziamento da parte di ATB Consorzio, per un totale complessivo di 38,5 milioni di investimento e l’acquisto potenziale di un centinaio di autobus, volto a concretizzare già per il 2025 l’obiettivo di un chilometraggio svolto interamente con mezzi full-electric, mezzi ibridi (con la possibile nuova tipologia dell’ibrido metano/elettrico) e a metano. La ripartizione e l’entità degli acquisti tra le diverse tecnologie può essere rivista nel corso degli anni in relazione all’evoluzione delle stesse in termini di costi ed efficienza.

«Si realizza così – spiega l’Assessore alla mobilità Stefano Zenoni - un insieme di investimenti molto significativo, che testimonia l’importanza della pianificazione strategica nell’ambito del Trasporto pubblico locale, per renderlo più efficiente, attraente ed ecologico, e quindi sempre più preferibile nelle modalità quotidiane di spostamento dei cittadini. Gli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e di quelle responsabili del cambiamento climatico assumono una netta centralità.»

mezzi pubblici di Atb bus in centro

(Foto by Beppe Bedolis)

«ATB – sottolinea Enrico Felli, Presidente di ATB - esprime particolare soddisfazione per l’assegnazione di questi finanziamenti che, nonostante le difficoltà di carattere economico legate alla pandemia, consentiranno di mantenere l’ambizioso piano di investimenti deliberato dal consiglio di Amministrazione, finalizzato al rinnovamento della flotta con l’eliminazione dei mezzi a gasolio entro il 2025 a conferma della vocazione ecologica dell’Azienda, fortemente voluta da tutte le sue componenti e dall’Amministrazione Comunale.»

