Bergamo, decolla la Fiera di Sant’Alessandro: «Luogo simbolo, il rilancio passa da qui» Inaugurata venerdì 3 settembre la 18a edizione negli spazi del polo fieristico di via Lunga che è tornato alla sua funzione originaria dopo 16 mesi di utilizzo come presidio sanitario.

La Fiera di Sant’Alessandro ha alzato il sipario venerdì 3 settembre al polo fieristico di via Lunga. I padiglioni, utilizzati per 16 mesi come presidio sanitario per sostenere la lotta alla pandemia, tornano ora ad accogliere gli eventi: si parte con la 18ª edizione, in programma fino a domenica, dell’ evento regionale di riferimento per il mondo degli agricoltori, allevatori, produttori e appassionati della filiera agroalimentare. All’inaugurazione il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è detto «emozionato nel vedere la voglia di tornare a una vita ordinaria, in questo luogo simbolico di sofferenza e resistenza. Se riparte Bergamo, riparte la Lombardia. Siamo la principale regione agricola e oggi viviamo una giornata di festa». E ha aggiunto un’esortazione: «Vacciniamoci, tutti per sentirci liberi».

Emozionato anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha ricordato l’impegno per la lotta al coronavirus negli spazi della fiera, prima come ospedale e poi come centro vaccinale, e ha ringraziato «tutti coloro che hanno vissuto le esperienze di questi due anni». «La Fiera – ha proseguito – segna ora il rilancio di un settore che è stato resistente anche nella difficoltà e dell’economia bergamasca». Anche il presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli, ha ricordato la tragedia di Bergamo e ha sottolineato «il significato importante della ripartenza di oggi. L’agricoltura non ha mai mollato. Lo slancio di questa Fiera ci porti a dare a Bergamo la tranquillità che merita».

Il taglio del nastro con le autorità

Organizzata da Ente Fiera Promoberg in collaborazione con Bergamo Fiera Nuova, anche quest’anno la Fiera di Sant’Alessandro conta su una rete fatta di partner e sponsor (Banco BPM Credito Bergamasco, Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bergamo e Intesa Sanpaolo), patrocini (Provincia e Comune di Bergamo) e supporti: da Ecaho, Anica e Fitetrec Ante alle associazioni di categoria Coldiretti e Confagricoltura fino al Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Brembana.

La fiera si estende su un’area di 50 mila mq con 163 espositori provenienti da 13 regioni e 5 dall’estero, oltre a venti collaterali per tutta la famiglia. L’area interna è divisa tra il Padiglione A e il Padiglione B. Nel primo, i visitatori sono accolti dagli stand degli agriturismi, dell’arredo da giardino e urbano, delle associazioni di categoria, dei consorzi di tutela e promozione del territorio e dei prodotti tipici, delle energie alternative e rinnovabili, della consulenza e formazione, della floricoltura e del florovivaismo. Tanti gli stand dei prodotti agro-alimentari, con dimostrazioni e degustazioni guidate dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche del territorio orobico e di tutta Italia. Nel Padiglione A è possibile, inoltre, cimentarsi con prove di tiro con l’arco con arcieri specializzati. Una prova di abilità e di sicuro divertimento dedicata anche a bambine e bambini dagli 8 anni.

Nel Padiglione B sono invece protagonisti i grandi macchinari e in generale le attrezzature professionali per il mondo rurale e zootecnico, mentre nell’area esterna, oltre alle aree riservate agli animali da fattoria, tanto gradite ai bambini, spazio a stand dedicati ad attrezzature, macchine e prodotti per conoscere tutte le innovazioni dell’agricoltura moderna, della zootecnia, dell’orticoltura, della floricoltura e del florovivaismo e stand dedicati alle caldaie a biomassa. Non mancano gli spazi dedicati al commercio di foraggi. All’aperto sono organizzati anche tutti gli eventi collaterali dedicati al grande pubblico.

ORARI E INGRESSI

La prenotazione è raccomandata (anche per gli eventi e/o giornate ad ingresso gratuito) per acquisire la priorità di accesso ed evitare assembramenti. Orari di apertura: oggi dalle 14.30 alle 22.30 (taglio del nastro alla presenza delle autorità alle ore 14.30). Sabato 4 settembre 9-22.30; domenica 5 settembre 9-19. Ingresso: 7 euro (6 euro online); ridotto 5 euro (12-16 anni e over 65 anni), 4 euro (ridotto, online). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni d’età. Per accedere alla Fiera di Sant’Alessandro è necessario essere in possesso di Green pass, la Certificazione verde Covid-19. L’ingresso è possibile anche esibendo il certificato al tampone anti-Covid19 con esito negativo, (valido 48 ore). Il tampone può essere eseguito direttamente in Fiera, in prossimità dell’Ingresso, al costo di 15 euro.

