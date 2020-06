Bergamo, divieto asporto alcolici

In arrivo ordinanza anti assembramenti Il sindaco Gori ha anticipato il provvedimento, che verrà emanato entro la settimana, durante una conferenza stampa senza ancora entrare nel dettaglio. La sera, dopo una certa ora, sarà vietato consumare bevande alcoliche sul suolo pubblico, si potrà farlo solo seduti ai tavoli.

Come aveva fatto Milano, che a dire il vero è poi tornata sui suoi passi revocando il provvedimento, anche Bergamo sembra indirizzata a limitare la movida e gli assembramenti in vista dell’estate anche attraverso un’ordinanza che vieta, dopo un certo orario della sera, la consumazione di bevande alcoliche in strada, su suolo pubblico, sarà permessa solo ai tavoli. Ad annunciarlo, il sindaco Giorgio Gori, a margine di una conferenza stampa online per la presentazione del portale unico prenotabergamo.it, un’applicazione che permetterà di prenotare posti a bar, ristoranti e l’ingresso in negozi ed esercizi commerciali.

Dopo il bando per l’assegnazione di sei aree all’aperto per i locali della città, si tratta di altri due tasselli che, secondo il primo cittadino, serviranno a comporre il pasol per vivere in sicurezza l’estate cittadina.

