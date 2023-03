Bergamo, è tempo di occasioni con lo «Sbarazzo» -Foto/Video

Capi scontati, articoli di stock, resti di magazzino a prezzi davvero vantaggiosi in molte attività commerciali della città. Si è aperto, questa mattina, nel centro di Bergamo la manifestazione che trasforma le strade in un grande spazio per lo shopping all’aperto, dove andare a caccia d’affari o alla ricerca del capo che ancora manca nel proprio armadio.