Il bus in fiamme in via Tiraboschi: l’intervento dei Vigili del fuoco

Bergamo, fiamme sul bus dell’Atb

Incendio spento, non ci sono feriti Le fiamme sono divampate da un riscaldatore e rischiavano di propagarsi anche all’interno del mezzo in via Tiraboschi.

Paura per un incendio a bordo di un autobus della linea Atb questa mattina (giovedì 4 marzo) in pieno centro a Bergamo, in via Tiraboschi. Le fiamme, partite pare da un riscaldatore, si stavano propagando anche all’interno del mezzo: il conducente prontamente ha fatto scendere tutti i passeggeri e non ci sono feriti. Sul posto, intorno alle 12, sono sopraggiunti i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo. I soccorritori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.

