Incidente in via Verdi

Bergamo, incidente auto-moto

Traffico bloccato in via Verdi È accaduto alle 13.45 di martedì 18 dicembre.

Un incidente che ha coinvolto un motociclista 32enne è accaduto in via Verdi a Bergamo. Sul posto sono subito accorse un’ambulanza e un’automedica oltre alla Polizia Locale di Bergamo. Lo scontro è avvenuto con un’auto. Le condizioni del motociclista in un primo momento era parse gravi, poi i medici arrivati sul posto hanno constatato che fortunatamente non era così. Il giovane è stato trasportato comunque per accertamenti in ospedale.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Si sono subito create code lungo tutto l’asse nord della viabilità cittadina. verso le 14.30 la circolazione è lentamente tornata alla normalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA