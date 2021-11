Bergamo, guasto forno crematorio. L’attività in altri impianti senza costi aggiuntivi La soluzione provvisoria si protrarrà fino al 30 novembre.

Un guasto si è verificato all’impianto di cremazione del cimitero Monumentale di Bergamo, pertanto le cremazioni saranno sospese fino al prossimo 30 novembre per consentire i lavori di riparazione degli impianti.

Tutte le attività verranno comunque trasferite in altri impianti convenzionati, sempre mediante la società Servizi Cimiteriali Bergamo, senza spese ulteriori per i cittadini. L’Amministrazione comunale di Bergamo in una nota si scusa per l’inconveniente, «che comunque non comporterà disagio o maggiori spese per le famiglie dei defunti. Il costo di cremazione non subirà, infatti, variazioni e non possono essere applicati costi di trasporto salme presso i forni che suppliscono all’operatività del forno».

