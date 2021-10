Bergamo, iniziato il cantiere alla Rocca per la sistemazione delle rampe d’accesso Deliberati anche lavori in un edificio di via Monte Grigna e al ponte di via San Bernardino.

Lavori in corso e previsti in città: l’Amministrazione comunale, che ha approvato un piano per la sistemazione di un’altra palazzina di via Monte Grigna, ma anche avviato un importante intervento di sistemazione degli accessi al parco delle Rimembranze della Rocca di Bergamo.

Cantiere in corso alla Rocca di Bergamo

I lavori previsti al Parco delle Rimembranze vogliono migliorare dal punto di vista estetico, paesaggistico, funzionale e dell’accessibilità l’ingresso al parco delle Rimembranze da via alla Rocca. L’intervento (necessario per permettere l’accessibilità alle carrozzine e ai passeggini, nonché ai mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco) prevede soprattutto la sostituzione del falso scalone esistente con una rampa carrabile, simile sia per quello che riguarda la materia utilizzata che per pendenza intervento. Il Comune lavorerà anche per consentire l’interramento delle linee aeree Enel e Telecom che attraversano via alla Rocca e il Parco delle Rimembranze, fino a raggiungere le pareti del Museo delle Storie di Bergamo, all’interno del Parco della Rocca.

Sarà poi predisposta una linea per realizzare il futuro impianto d’illuminazione pubblica lungo l’asse principale del parco delle Rimembranze, che conduce allo scalone d’accesso da via san Lorenzo, in vista della futura apertura al pubblico. Infine si procederà alla manutenzione del giardino e dei vialetti.

L’intervento fa parte di un piano più ampio, del valore di 400mila euro, su 4 giardini storici della città.

«La rampa d’accesso alla Rocca – spiega l’Assessore al verde pubblico Marzia Marchesi – versava da molti anni in pessime condizioni, tra numerose sconnessioni e altrettanti rattoppi. L’intervento che abbiamo per il miglioramento dell’accesso alla Rocca e al Parco delle Rimembranze si rivela quindi molto importante, non solo perché parliamo di due luoghi del cuore dei bergamaschi, ma anche perché l’intervento si inscrive in un piano più ampio di abbattimento delle barriere architettoniche di Bergamo Alta, piano che, credo, possa essere molto apprezzato dai nostri concittadini e che può conferire ulteriore qualità ad alcuni spazi molto significativi della nostra città.»

Sistemazione della palazzina al civico 22 di via Monte Grigna

Il Comune di Bergamo mette a nuovo i 10 appartamenti di sua proprietà nell’edificio di via Monte Grigna 22: prosegue il lavoro di sistemazione delle case della via, dopo i più recenti interventi – ad esempio - sulle palazzine ai numeri civici 13 e 20.

250mila euro di lavori per la manutenzione straordinaria degli alloggi, alcuni dei quali versano oggi in pessime condizioni: intonaci, soffitti e controsoffitti, sistemazione degli impianti idrici ed elettrici, sostituzione dei vetri, delle porte e molto altro (come le grondaie esterne) sono i principali interventi previsti per rimettere a nuovo i 10 appartamenti, sparsi sui 4 piani della palazzina.

La Giunta del Comune di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo nel corso della seduta di giovedì scorso: nelle prossime settimane partirà l’iter di aggiudicazione dei lavori, il cantiere dovrebbe svolgersi nell’arco del 2022 e avrà durata di circa 4 mesi.

«L’intervento – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – è da tempo necessario sulla palazzina al civico 22: proseguiamo in questo modo il nostro lavoro di sistemazione degli appartamenti della zona, nel tentativo di poterli rivedere presto assegnati a famiglie e concittadini che ne hanno diritto e bisogno.»

Sistemazione del ponte di via San Bernardino

Lavori ancora previsti, questa settimana sotto il ponte ferroviario di via San Bernardino. Gli uffici comunali, avendo notato che – nei giorni di pioggia – molta acqua filtra dal ponte nonostante i recenti interventi di consolidamento, ha richiesto un ulteriore aggiornamento del cantiere, in modo da risolvere il problema emerso nelle scorse settimane.

Nuovi lavori sono quindi in calendario nei prossimi giorni, con il previsto restringimento della carreggiata, questa volta – però – solo in orario serale e notturno.

Un’ordinanza è stata pubblicata per istituire, da lunedì 11 ottobre 2021 e fino a mercoledì 20 ottobre 2021 solo nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, i seguenti provvedimenti viabilistici:

- restringimento a vista della carreggiata stradale sotto il ponte ferroviario della via;

- divieto di sosta con rimozione formata negli stalli ubicati in prossimità del sottopasso ferroviario eccetto i mezzi di cantiere;

- divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiede opposto tramite l’utilizzo dei passaggi pedonali già esistenti.

