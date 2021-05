Bergamo, ladro ruba nel cortile del negozio. «Se ripassi entra, hai diritto al Golden Ticket» È successo in un negozio del centro, Perpetua. La proprietaria ha risposto con un appello ironico al ladro.

Venerdì sera qualcuno è entrato nel cortile del negozio Perpetua in via Borfuro a Bergamo e ha rubato una serie di articoli di abbigliamento per poi dileguarsi.

La proprietaria quando se ne è accorta ha voluto fare un appello al ladro lasciando un messaggio sulla vetrina e poi pubblicandolo sui social: «Un cappello, un mezzero, un copricostume e una fouta: se ripassi ladro/a entra che hai diritto al Golden Ticket».

Non solo ironia, la proprietaria nel post aggiunge che comunque il suo cortile continuerà a restare aperto e accogliente.

