Bergamo, lavori a tempo di record La Briantea riapre già questa sera

Bergamo, lavori a tempo di record

Lavori a tempo di record in via Briantea: prosegue l’intervento per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che collegherà l’ospedale «Papa Giovanni XXIII» al quartiere di Loreto. La strada però, contrariamente alle previsioni, riapre già stasera, sabato 22 giugno, intorno alle 18,30, con diversi giorni in anticipo rispetto al preventivato 27 giugno. Era stata chiusa dalla mezzanotte di giovedì 20 giugno nel tratto tra la rotonda Locatelli e quella dell’Auchan.

