Bergamo, Liliana Donato è il nuovo direttore generale di Atb

Liliana Donato attualmente è dirigente responsabile dell’Area Programmazione e Produzione del Servizio di Atb Servizi S.p.a., la principale società del Gruppo Atb. «Sono molto contenta della nomina - ha detto -. Cercherò di fare tutto quanto mi è possibile, con entusiasmo e professionalità per proiettare Atb nel futuro, in accordo con il Comune di Bergamo. Ci aspettano sfide importanti e decisive per la valorizzazione della mobilità dolce e del trasporto pubblico, nel rispetto delle esigenze dei cittadini in un contesto di sempre maggiore attenzione per l’ambiente. Sono certa che Atb sarà in grado di affrontare queste sfide».



Chi è Liliana Donato

Liliana Donato Liliana Donato è nata a Bergamo nel 1975 e ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile (trasporti) al Politecnico di Milano e il master in «Management Trasporto Pubblico Locale» alla Sapienza di Roma. Opera nell’ambito del trasporto pubblico dal 2000, quando ha iniziato a lavorare in Sab Autoservizi, occupandosi di programmazione e produzione del servizio di trasporto in ambito extraurbano. In Atb dal 2010 come responsabile dell’Area Marketing e Comunicazione, segue lo sviluppo del piano commerciale dell’azienda e matura esperienze significative su sistemi e piani tariffari. Nel 2016 viene nominata Rup (Responsabile Unico del Procedimento) del sistema di Bigliettazione elettronica del bacino di Bergamo e di monitoraggio della flotta.

A febbraio 2017 diventa dirigente e Responsabile della programmazione e produzione del servizio dell’Area urbana di Bergamo e da gennaio 2021 assume anche l’incarico di Direttore di Esercizio.In questi anni ha seguito e coordinato lo sviluppo della Linea C, consolidando specifiche competenze sulla trazione elettrica. A questo si aggiungono i progetti di implementazione del nuovo sistema informatico di progettazione del servizio, la digitalizzazione degli orari, l’introduzione del sistema conta-passeggeri a bordo degli autobus. È Project Manager del BRT (Bus Rapid Transport) Bergamo – Dalmine – Verdellino.

Membro dei Consigli di Amministrazione di Atb Consorzio e T.B.S.O., fino al 2020 è stata Mobility Manager del Comune di Bergamo. Attualmente ricopre ancora il ruolo di Energy Manager di Atb Servizi.

Le dichiarazioni

«Esprimo particolare soddisfazione per le modalità con cui si è svolto il procedimento di selezione del nuovo Direttore Generale e pertanto desidero ringraziare la Commissione e il suo Presidente Elio Catania, nonché i profili che hanno partecipato alla fase finale, dimostrando grande professionalità e competenza. La scelta, infine, è caduta su Liliana Donato di cui ha colpito la determinazione e la voglia di misurarsi con l’importante incarico di Direttore Generale del Gruppo Atb» ha detto Enrico Felli, presidente di Atb.