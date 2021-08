Bergamo, lite in via Novelli: un uomo di 34 anni ucciso da una coltellata Tragico epilogo di una lite verso le 13.15 nei pressi della stazione ferroviaria a Bergamo. Un uomo ucciso da una coltellata.

La dinamica è ancora da ricostruire, ma a seguito di una lite fra due persone, che sembrerebbe nata per futili motivi, un uomo di 34 anni è morto a Bergamo in via Novelli a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

L’uomo, un 34enne di origine tunisina in Italia da molti anni, avrebbe ricevuto una coltellata al petto da un ragazzo italiano con cui avrebbe avuto una discussione estemporanea mentre stava camminando insieme alla sua famiglia (moglie, figlia minorenne e un neonato nel passeggino).

Sul posto in un primo momento sono arrivati i Carabinieri della vicina stazione di Bergamo e un’ambulanza del 118, poi le pattuglie della Polizia di Stato e quella della Polizia Locale.

I sanitari hanno cercato di praticare il massaggio cardiaco all’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il giovane italiano autore dell’omicidio è stato fermato e portato in caserma dai militari.

Notizia in aggiornamento.

La scena del delitto

