Bergamo, lunedì Università alle urne per il nuovo rettore Il successore di Morzenti Pellegrini, a fine mandato, sarà scelto tra due docenti di Ingegneria. Elezioni lunedì 25 ottobre.

Prima chiamata alle urne lunedì 25 ottobre per l’elezione del nuovo rettore dell’Università degli studi di Bergamo. Ai seggi virtuali (il voto sarà per via telematica, l’emergenza sanitaria non consente elezioni in presenza) si recheranno docenti e ricercatori, personale dirigente, amministrativo e tecnico e i rappresentanti degli studenti.

Caterina Rizzi

A contendersi la poltrona occupata negli ultimi sei anni da Remo Morzenti Pellegrini sono rimasti in due, dopo la rinuncia delle candidate Giovanna Dossena e Piera Molinelli, ad appena tre giorni dal voto. Si sfidano per la carica di numero uno dell’ateneo Caterina Rizzi e Sergio Cavalieri, entrambi docenti del dipartimento di Ingegneria gestionale. La prima ne è stata direttore, il secondo è prorettore al Trasferimento tecnologico e all’Innovazione. Si affrontano su un terreno che conoscono bene, accomunati da una lunga militanza nella comunità accademica.

Sergio Cavalieri

La professoressa Rizzi promette «un ateneo sostenibile, inclusivo e interdisciplinare»; il professor Cavalieri punta a «un’università aperta, dialogante e internazionale». Le urne apriranno lunedì 25 ottobre alle 9 per chiudere alle 15. Lo scrutinio elettronico avverrà al termine delle operazioni di voto. Se nessuno dei due candidati raggiungerà al primo colpo la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sono previste altre tre votazioni nei giorni successivi.

