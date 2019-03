Bergamo, moto travolta in via Goethe

L’incidente sabato 23, si cercano testimoni L’appello del proprietario, che aveva lasciato il mezzo in strada e l’ha ritrovato con grossi danni.

Una moto è stata travolta e danneggiata nel pomeriggio di sabato 23 marzo a Bergamo, in via Goethe, dove era parcheggiata. Il proprietario, Fernando Quiroga, cerca testimoni dell’incidente: «Volevo lanciare un appello a chiunque abbia visto chi ha buttato giù o è andata a sbattere contro la mia moto, una Honda CBR 600 parcheggiata in via Goethe sabato 23 marzo tra le 15,30 e le 17. La moto ha riportato danni allo specchietto, alla carena (lato sinistro rotto) e al manubrio, che si è stortato». Chi eventualmente avesse informazioni può scrivere all’indirizzo ethan_455@hotmail.com

