Bergamo si sveglia con una grandinata Maltempo, ritardi dei treni e traffico in città

Maltempo, ritardi dei treni e traffico in città Nevica a Foppolo e sul Monte Pora. Le foto della grandinata di mercoledì 6 novembre dalle sentinelle del traffico di «Colazione con Radio Alta» e gli ascoltatori di Teo Mangione.

Era attesa pioggia ed è arrivata la grandine: per chi si è svegliato molto presto nella mattinata di mercoledì 6 novembre l’avvio di giornata è stato contraddistinto da tuoni, fulmini e grandine. Alcuni ascoltatori della diretta radio «Colazione con Radio Alta» di Teo Mangione hanno inviato delle fotografie del manto stradale ricoperto di bianco sulla tangenziale Sud. Si sono registrate grandinate anche a Zanica e dintorni. Traffico rallentato sulle principali direttive: lo rileva sempre Radio Alta che, ricordiamo, ogni mattina, fornisce informazioni in diretta sul traffico grazie alle sentinelle sulle strade e alle mappe di Google.

Problemi anche sui treni dei pendolari: Trenord rileva che a causa di danni da maltempo all’infrastruttura ferroviaria, tra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Rogoredo, sono previsti ritardi di circa 20 minuti. «I tecnici Rfi – specifica Trenord – sono al lavoro per consentire il ripristino della situazione». Problemi di linea e conseguenti ritardi anche tra le stazioni di Bergamo e Ponte San Pietro. Stop per il treno 4902 da Brescia a Bergamo delle 5.23 alla stazione di Grumello del Monte: il treno corrispondente 4905 delle 7.06 da Bergamo a Brescia invece è partito dalla stazione di Grumello del Monte alle 7.29.

Guasto invece sul treno 10451 Treviglio-Cremona delle 6.07 ripartito dopo un’ora di ritardo a causa di un guasto al treno che si è verificato nella stazione di Caravaggio, ora risolto in seguito all’intervento del personale di bordo. Sulla Verona-Milano (via Treviglio) alle 7.20 Trenord ha aggiornato la situazione che sembrava davvero critica: «I tecnici di Rfi hanno risolto il guasto causato dal maltempo. La circolazione riprende regolarmente».

Intanto nevica a Foppolo come si vede nella foto della webcam della località sciistica a 1.700 metri. Fiocchi di neve anche sul Monte Pora al Pian del Termen.

Vediamo cosa ci attende durante la giornata e nei prossimi giorni: di pioggia ne arriverà ancora, specie tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre, con il ritorno del maltempo sul Nord Italia, dove non mancheranno le nevicate anche a quote medie (Prealpi). Oggi, invece, un nuovo passaggio nuvoloso a metà giornata, apporterà, molto probabilmente, un repentino peggioramento, ma in dissoluzione serale. Da segnalare la lenta ma costante discesa dello zero termico per il fine settimana e inizio della prossima; questo potrebbe significare l’arrivo della neve a mille metri. Ma non andiamo oltre, è solo una proiezione, ci spiega il nostro metereologo Luca Tiraboschi.

