Bergamo, spacciava sulla pista ciclabile

Nascondeva l’eroina in un calzino Nella mattinata di lunedì 10 giugno gli agenti della questura hanno fermato un 30enne nigeriano.

L’uomo è stato rintracciato sulla pista ciclopedonale nel tratto che collega via David a via Borgo Palazzo. Il nigeriano una volta accortosi della presenza degli agenti della Polizia si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta lungo la pista ciclopedonale. Ne è scaturito un inseguimento. Durante il tragitto l’uomo ha cercato di disfarsi di un calzino all’interno del quale sono stati rivenuti . 10 ovuli di eroina per un quantitativo di circa 115 gr.

Accompagnato in Questura e sottoposto a rilievi dattiloscopici per l’identificazione, si appurava trattarsi di un 30enne nigeriano in possesso di un permesso di soggiorno di richiedente asilo. Martedì il processo per direttissima.

