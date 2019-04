Bergamo, spaccio in via Goethe

La polizia arresta due marocchini Gli agenti hanno fermato i due stranieri dopo che avevano ceduto una dose di cocaina a un italiano. In auto avevano altre quattro dosi di stupefacente e 1.290 euro in contanti nascosti in un calzino.

Continua l’impegno della polizia nel contrasto allo spaccio di droga in città. La Squadra mobile mercoledì 3 aprile ha arrestato due cittadini di origine marocchina di 30 e 37 anni, entrambi con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, per spaccio. I due, noti agli investigatori per i precedenti specifici, sono stati notati da agenti mentre si aggiravano su una Ford Fiesta di colore bianco e sono stati tenuti d’occhio,.

La Fiesta, a un certo punto, è stata affiancata nel tardo pomeriggio, in via Goethe, da un cittadino italiano di 43 anni, che ha ricevuto dai due maghrebini un piccolo oggetto non meglio definito. A quel punto la polizia ha bloccato l’italiano: addosso aveva un involucro termosaldato contenente cocaina. L’uomo ha ammesso di aver comprato la droga per 50 euro: per lui è scattata una sanzione amministrativa e gli è stata ritirata la patente di guida, come previsto dalla normativa in materia di stupefacenti.

Nel frattempo è stata anche bloccata la Ford Fiesta: all’interno gli agenti hanno trovato altri quattro involucri di droga e 1.290 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio: i soldi e lo stupefacente erano nascosti in un calzino in spugna, occultato nel vano sotto la pulsantiera dei finestrini elettrici della portiera del lato conducente.

