Bergamo, svolta per Pontesecco

Via libera alla rotatoria anticode Stanziati i 3,4 milioni di euro del «Patto per la Lombardia». Lavori al via a metà del 2021: dovrebbero concludersi per fine 2022

Gira e rigira, i soldi per la rotatoria di Pontesecco sono arrivati: 3,4 milioni, sempre frutto dell’ormai celeberrimo Patto per la Lombardia, anno di grazia 2016. La delibera sarà approvata lunedì dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, la bergamasca Claudia Terzi.

«Con questo intervento fondamentale – spiega l’assessore - renderemo la viabilità più fluida e aumenteremo la sicurezza stradale. La realizzazione della rotatoria è importante per riqualificare il punto di intersezione tra i flussi est-ovest sulla provinciale ex statale 470 e quelli in entrata e uscita dalla città. Stiamo parlando di uno snodo particolarmente congestionato sull’asse che unisce Bergamo alla Valle Brembana: risolveremo le criticità, le risorse ci sono e sono significative. Il nostro impegno per la Bergamasca continua».

