Divieto di sosta per il corteo ultrà

Malpensata: è raffica di multe Al piazzale della Malpensata piovono multe per chi non si è accorto del divieto di sosta.

Raffica di multe al piazzale della Malpensata per gli automobilisti che hanno parcheggiato l’auto e non si sono accorti dei cartelli che indicavano il divieto di sosta a causa della manifestazione a favore del Bocia in programma per le 17.30 di sabato 13 aprile. Almeno una ventina le multe comminate dalla Polizia locale di Bergamo.

La manifestazione a favore del Bocia

Intanto sono almeno 600 i supporter della Curva Nord che si stanno assemblando in piazzale della Malpensata per partecipare alla manifestazione a sostegno di Claudio Galimberti, il loro leader, ormai da anni fuori dagli stadi a causa di diffide e daspo.

