Bergamo, vendeva hashish in stazione

Polfer arresta 30enne colto in flagrante È accaduto mercoledì 20 novembre.

La Polfer di Milano è intervenuta nella giornata di mercoledì 20 novembre in stazione e ha arrestato in flagranza di reato un 30enne originario del Gambia per spaccio di droga nei pressi della stazione di Bergamo.

L’uomo è stato colto sul fatto mentre cedeva una dose di hashish a un cittadino italiano e si intascava una banconota da 50 euro. Dopo la perquisizione addosso al 30 enne sono stati trovati altri grammi di stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA