Bergamo, Via Zambonate: in arrivo sedute, piante, una nuova pavimentazione

La Giunta del Comune di Bergamo ha oggi approvato l’ultimo stadio di progetto, quello esecutivo, per l’intervento di completamento di via Zambonate, una delle principali vie del centro cittadino lungo la quale l’Amministrazione è al lavoro per migliorarne gli spazi, allargarne i marciapiedi e rendere più attrattiva la zona.

«Per riuscire a rilanciare via Zambonate, il Comune di Bergamo punta a un vero e proprio “recupero di identità” per questo ambito urbano, oggi fortemente frammentato e anche svilito, congestionato da un eccessivo flusso e parcheggio di veicoli, e relegato nei fatti al ruolo di spazio di contorno, quasi fosse il retro della più centrale via XX Settembre. – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – Il lavoro che abbiamo intrapreso consiste nel ripensamento e nella riorganizzazione degli spazi aperti, in particolare delle aree marciapiede, della carreggiata stradale e degli stalli di sosta e l’introduzione di nuovi arredi urbani, così come la predisposizione per la futura sostituzione della pubblica illuminazione. L’Amministrazione ha approvato anche le opere di completamento: piante, sedute, un nuovo asfalto per tutta la via, tutti interventi necessari a rendere di maggiore qualità lo spazio urbano di questa parte di centro città, coerentemente con quel che è già stato realizzato lungo via Tiraboschi».

Via zambonate a Bergamo

Il progetto delle opere di completamento e di arredo urbano della via prevede lavori che dureranno circa 90 giorni:

- Incrocio via Zambonate-Quarenghi: in questo tratto si prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione in cubetti di porfido. L’intervento si svolgerà probabilmente nel mese di agosto, per arrecare meno disagi possibile visto che il cantiere richiederà la chiusura della strada.

- Arredo urbano e opere a verde: a completamento delle opere previste per la riqualificazione di via Zambonate si prevede la fornitura di elementi che vadano a completare e ad arricchire l’arredo e il verde urbano della via. Coerentemente con quanto già previsto si propongono sedute componibili e fioriere in acciaio Corten che possono ospitare arbusti e alberature di piccolo taglio.

- Carreggiata stradale via Zambonate: si prevede il rifacimento di tutta la pavimentazione esistente in asfalto con conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale.