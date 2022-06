Bergamovola, in 2.000 per dare il sorriso ai bimbi malati e aiutare i profughi ucraini

Duemila persone attirate dagli aquiloni: è il bilancio della giornata di domenica 19 giugno, per l’ottava edizione di «Bergamovola» al Parco della Trucca, il festival degli aquiloni dei Servizi per l’Infanzia e la Genitorialità del Comune di Bergamo, organizzato dal Consorzio Solco Città Aperta, in collaborazione con HG80 impresa sociale, Bergamo In Aria, Sistema Bibliotecario Urbano, Il Circolo dei Narratori, La Casa di Leo, Mani di Mamma, WeScience - BergamoScienza, Fabbrica dei Sogni e Yoga Space.