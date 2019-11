Bimba di 14 mesi in gravissime condizioni

trasportata con un «Falcon» a Orio Con la famiglia coinvolta in un incidente stradale nel Palermitano: scortata dalla Croce rossa italiana Bergamo Hinterland a Lecco.

Una bimba di 14 mesi è stata trasportata con un volo umanitario dall’aeroporto di Palermo Falcone - Borsellino all’aeroporto di Orio al Serio per poi essere ricoverata d’urgenza all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Eugenio Medea di Bosisio - Parini a Lecco. La bimba, vittima di un incidente stradale, in cui è morto il papà e la mamma ha riportato gravi ferite, lotta per la vita: il suo trasporto d’urgenza è avvenuto nella serata di giovedì 28 novembre a bordo di un aeromobile militare, un Falcon 900. La piccola, accompagnata dalla nonna, è stata scortata all’ospedale lecchese. Nell’incidente ha riportato gravi ferite. Per la delicatezza del caso il trasporto è stato affidato alla Croce rossa italiana Bergamo Hinterland.

