Black friday al via, non solo online

Le proposte dei negozi di vicinato Il presidente del Distretto urbano del commercio di Bergamo: «Per il Black Friday numerose attività, insieme alle associazioni di categoria e di via, hanno lanciato promozioni, sia on che off line».

Ad aggravare la crisi del commercio, causata dall’emergenza sanitaria, ci sono gli sconti e le promozioni online. Già durante il primo lockdown il consumatore finale, causa di forza maggiore la chiusura obbligata delle attività commerciali, aveva spostato la sua attenzione sul web. La resilienza dei commercianti è infinita e la maggior parte degli imprenditori si è adoperata anche per consegnare i propri prodotti, fornendo un servizio direttamente a casa dei clienti. Oggi (venerdì 27 novembre) purtroppo non siamo ancora usciti dall’emergenza e, in attesa che vengano alleggerite le misure di contrasto al Covid-19, assistiamo a un bombardamento di offerte, che spingono a comprare sui siti online. Nel 2020 cade anche il decimo anniversario dalla nascita di Amazon, il colosso statunitense che più di tutti ha generato successo e profitti, conquistando un’importante fetta di mercato.

Da domani venerdì 27 parte la #BerghemWeekendSales!I vostri negozi del centro di Bergamo faranno sconti speciali per... Pubblicato da Bergamo InCentro su Giovedì 26 novembre 2020

Dulcis in fundo, parte oggi il Black Friday, un appuntamento ormai entrato nelle abitudini dei consumatori con offerte che comunque devono essere ponderate per evitare di cadere nella trappola di promozioni solo apparentemente vantaggiose. Se storicamente è nato come un weekend eccezionale di sconti – peraltro introdotto anche dal commercio tradizionale come ulteriore segnale nei confronti della propria clientela – nel corso degli anni l’applicazione delle promozioni si è estesa su un periodo lungo anche diverse settimane. Il consiglio è naturalmente quello di valutare attentamente le offerte, confrontando il prezzo proposto su diversi siti e con i propri negozianti di fiducia che, non dimentichiamolo, garantiscono spesso anche un valore aggiunto con consigli, assistenza post vendita e l’immancabile contatto umano, che oggi è purtroppo merce rara.

«In attesa di poter riaprire ci stiamo organizzando come meglio possiamo – commenta Nicola Viscardi, presidente del Duc, il Distretto urbano del commercio di Bergamo –. Per il Black Friday numerose attività, insieme alle associazioni di categoria e di via, hanno lanciato promozioni, sia on che off line. Alcuni negozi sono aperti e il cliente può recarsi di persona, mentre altre realtà promuovono i propri articoli tramite i canali digitali, sui social e con l’e-commerce». «Resistiamo e non molliamo – conclude Viscardi –. Anche grazie all’iniziativa Bergamo Smart Shopping, un servizio vantaggioso per i commercianti, che prevede la consegna degli acquisti tramite corriere direttamente a casa del cliente».

