Blitz nella nuova movida milanese

Droga, nei guai due bergamaschi Sequestrati marijuana, mdma e ghb e denunciati due giovani bergamaschi.

Pastiglie di ecstasy e Crystal Meth, dosi di Mdma, Popper e Ghb, la droga dello stupro, e poi hashish e marijuana. E’ quanto è stato sequestrato, in dosi e quantità diverse e in varie zone di Milano sabato 13 luglio dalle forze dell’ordine, che hanno effettuato alcuni arresti, impegnate nella lotta allo spaccio delle zone dalla movida che in genere il sabato sera sono molto frequentate. I carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto in tutto il quartiere Vigentino dove da non molto stanno aprendo molti locali alla moda. Durante l’operazione, durata fino all’alba, i militari hanno arrestato un 23enne della provincia di Salerno e già noto per precedenti, sorpreso in zona Scalo Romana a cedere una dose di Mdma a un ragazzo più giovane di un anno in cambio di 30 euro. Immediatamente perquisito, al giovane spacciatore sono state trovate altre 4 dosi della medesima droga e altre 11 pastiglie di ecstasy e altri 30 euro.

Nelle vicinanze altri tre giovani, questa volta solo denunciati, tra i 22 e i 28 anni, due della provincia di Bergamo e uno di Prato, sono stati trovati in possesso di 6 dosi di ecstasy e 2 di ketamina, 5,6 grammi di marijuana, quasi 10 di hashish, un bilancino e oltre mille euro in contanti. Le pattuglie in bici della Polizia di Stato invece, attorno alle 18.30, durante i controlli al parco Sempione, hanno bloccato un 24enne della Guinea Bissau intento a nascondere droga. Lui è finito in cella mentre sono stati posti sotto sequestro 342 grammi di hashish, quasi 12 grammi di ’erbà e 500 euro in contanti. Più tardi in via Lorenzini, all’ingresso del Social Music City, è stato arrestato un italiano di 30 anni con in tasca 20 pasticche di ecstasy, 17 grammi di Crystal Meth (metanfetamina), 2 flaconi con dentro Ghb, un flaconcino contenente Popper e 880 euro in contanti

