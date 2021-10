Bollinopoli, partito il conto alla rovescia: sabato le cartelle Riparte Bollinopoli: dal 18 ottobre in palio buoni spesa per Le Due Torri. Da lunedì 18 ottobre riparte Bollinopoli, il concorso de L’Eco di Bergamo darà ai lettori la possibilità di vincere numerosi premi; ogni giorno, dal lunedì al sabato, ci saranno in palio sette buoni spesa da 200 euro l’uno da spendere allo shopping center Le Due Torri di Stezzano. Il super premio finale è una Suzuki Swace Hybrid.

Nella giornata di venerdì 15 ottobre tutti gli abbonati della versione cartacea del giornale riceveranno la cartella su cui incollare i bollini di Bollinopoli e il memostick, l’adesivo con il numero fortunato; chi di loro ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, deve ricordarsi di chiedere all’edicolante la propria cartella ed il proprio memostick. Giovedì è stata inviata una mail agli abbonati digitali; a coloro che hanno cliccato sul pulsante «Voglio giocare», è stato inviato un codice memostick e potranno automaticamente partecipare alle estrazioni giornaliere e a quella finale. Si parte lunedì 18 ottobre con il primo bollino e il concorso vi accompagnerà per sette settimane. Lunedì 18 ottobre è anche l’unico giorno in cui troverete il memostick con il giornale, non perdetevelo.

Sabato 16 e domenica 17 ottobre, assieme al giornale, troverete le cartelle su cui poter incollare i bollini. Solo chi avrà collezionato tutti i bollini potrà partecipare all’estrazione finale e avrà la possibilità di provare a vincere una Suzuki Swace Hybrid. Il memostick, l’adesivo con il numero fortunato, invece, permette di tentare la fortuna con uno dei buoni spesa da 200 euro messi in palio dallo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano. Se avete raccolto ed incollato sulla vostra cartella tutti i bollini fedeltà usciti fino a quel momento, controllate che il numero riportato sul vostro adesivo coincida con uno dei trenta pubblicati sul giornale ogni giorno, da lunedì a sabato.

A questo punto, telefonate al numero 035386303 entro le 13 del giorno successivo alla vincita (o entro le 13 del lunedì se il numero appare nella lista di venerdì o sabato) per segnalare la vostra vincita. Il numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Tra coloro che avranno segnalato la vincita, il buono spesa verrà assegnato ai sette il cui numero è più in alto nell’elenco. Ogni buono spesa è così suddiviso: 160 euro che potrete spendere tra tutti i negozi dello Shopping Center Le Due Torri di Stezzano ad eccezione di Esselunga, Bar Atlantic e Profumeria Esserbella. I restanti 40 euro sono spendibili in tutti i negozi del Centro Commerciale di Stezzano.

