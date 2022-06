Borgo Santa Caterina riapre a metà. Ecco il nuovo marciapiede «potenziato»

Impresa al lavoro sul secondo lotto

Il cantiere procede sul secondo «lotto» con due imprese impegnate nell’intervento, la prima rimuove i cubetti di porfido per ricavare spazio da dedicare ai pedoni, la seconda posiziona la nuova pavimentazione, sempre in porfido ma in lastre, un incastro con l’esistente: «Si lavorerà il più velocemente possibile per finire il prima possibile – fa il punto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla -. La prima parte è stata terminata, adesso siamo impegnati sulla seconda: su richiesta dei commercianti stiamo andando avanti in prosecuzione con la prima parte, inizialmente invece si pensava di spostare il cantiere all’incrocio con via Corridoni». Mentre la via nei giorni scorsi è stata riaperta fino all’incrocio con via dei Celestini, da lì in su è ancora chiusa, anche per ragioni di sicurezza.