Brusaporto e Bonate Sopra: due arresti per spaccio di droga Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto 2 soggetti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Tenenza di Seriate hanno arrestato, a Brusaporto, un uomo di 62 anni, originario della provincia di Bergamo, sorpreso mentre era intento a cedere ad un’acquirente una dose di cocaina. Fermato e controllato dai Carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di una ulteriore dose e, condotto in caserma, è stato poi dichiarato in stato di arresto.

A Bonate Sopra, i militari della Stazione di Ponte San Pietro hanno invece tratto in arresto un 34enne di origine tunisina, anche lui accusato di detenzione di sostanze stupefacente. I militari, che già da giorni avevano notato l’uomo aggirarsi nel paese, alla guida della propria autovettura, lo hanno fermato e sottoposto a controllo e, subito all’interno dell’auto, hanno rinvenuto 7 dosi di cocaina per un totale di 5,5 grammi. Pertanto, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione del soggetto in questione, rinvenendo ben tre “sassi” di cocaina per un totale di 100,00 grammi, 22 grammi di hashish, sostanza utilizzata per tagliare la sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e la somma in contante di 10.150 euro.

