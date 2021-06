Camion con gru si ribalta, danni a un edificio ad Alzano - Foto Il mezzo stava intervenendo sul tetto di una palazzina quando si è ribaltato. Fortunatamente nessun ferito, una gru dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Nel ribaltamento danni alla facciata di un edificio.

Un camion con gru stava lavorando su una palazzina al fine di scaricare dei pannelli per il tetto dell’edificio. Improvvisamente, quando il braccio della gru si è esteso, per cause da accertare, il camion si è ribaltato, causando ingenti danni a un edificio accanto a quello dove il mezzo stava intervenendo, come si nota nelle immagini dei Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente sul posto. Il braccio della gru, nel ribaltamento, ha divelto un balcone.



I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, con una gru, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare la zona dal mezzo ribaltato. L’incidente nella mattinata di mercoledì 30 giugno in via Caprini ad Alzano Lombardo, sul posto anche la Polizia locale. Fortunatamente non ci sono stati feriti e le macerie non hanno colpito operai e passanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA