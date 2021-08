Bergamo celebra Sant’Alessandro

La Messa con il Vescovo in diretta Il vescovo Francesco Beschi si è unito ai pellegrini che da Sant’Alessandro in Colonna sono saliti in Duomo nella serata di mercoledì 25 agosto. Stamattina, 26 agosto, alle 10.30, la Messa in diretta su «Bergamo Tv» e sul sito de «L’Eco di Bergamo».

Giovedì 26 agosto, alle 10.30, la Messa solenne in cattedrale presieduta al vescovo Francesco Beschi è in diretta su «Bergamo Tv» e sul sito de «L’Eco di Bergamo». In questo articolo è possibile seguire la diretta.

Il vescovo nella serata di mercoledì 25 agosto ha voluto camminare con il gruppo di persone che pregando ha raggiunto il cuore di Città Alta, il duomo della città. Monsignor Beschi, vestito con i suoi abiti quotidiani, ha scelto di compiere un gesto significativo per condividere il cammino di ogni giorno della gente bergamasca. Lo ha spiegato nelle parole pronunciate in cattedrale, ricordando la virtù della fiducia che la diocesi e il Comune di Bergamo hanno scelto di porre in evidenza quest’anno in occasione della festa patronale di Sant’Alessandro.

Il vescovo Francesco Beschi in cammino

«Siamo invitati a considerare e a praticare la virtù della fiducia che ha molto a che fare con la fede. La fiducia trova nutrimento dalla condivisione della vita e nello stesso tempo nutre la condivisione e ne è espressione. Ho voluto compiere questo gesto semplice di condivisione, perché camminare è la grande rappresentazione della vita e, essendo quello che abbiamo compiuto un “cammino orante”, ricordiamo che il cammino viene indicato anche per rappresentare la nostra fede». Ha sottolineato come in questo nostro tempo occorra richiamare il valore della condivisione che unisce e conforta. «Abbiamo bisogno – ha detto – di riproporci continuamente il compito evangelico della condivisione della vita, perché siamo tutti esposti alla solitudine e all’abbandono, anche se poche persone riescono a confidare questa sofferenza. Non basta essere in compagnia degli altri per superarla, bisogna avvertire che la propria vita è importante per gli altri. La fiducia che fiorisce nella condivisione è il dono che possiamo farci reciprocamente».

Una cinquantina di persone ha camminato lungo il percorso che ha visto una prima tappa al monastero di San Benedetto in via Sant’Alessandro. Poi le soste vicino alla chiesetta della Madonna del Giglio e davanti a Porta San Giacomo. Dopo la preghiera in piazza Mercato delle Scarpe la salita verso la basilica di Santa Maria Maggiore. Il gruppo ha raggiunto infine la cattedrale dove il vescovo ha portato la sua riflessione e dove sono esposte, nell’altare laterale, le reliquie di Sant’Alessandro.

Oggi, giovedì 26 agosto, Bergamo festeggia il suo patrono Sant’Alessandro e in cattedrale il vescovo Francesco Beschi presiede, alle 10.30, la Messa solenne. La Messa verrà trasmessa in diretta su Bergamo Tv e sul sito de «L’Eco di Bergamo».

L’ingresso prevede posti contingentati secondo le normative anti-Covid. Al termine della celebrazione le autorità cittadine riceveranno il saluto dei gruppi partecipanti al 38esimo Festival internazionale del folclore. Alle 17 in cattedrale è prevista la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la Messa solenne nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna presieduta dal vescovo. Nella giornata di oggi è aperto dalle 10 alle 20 il Museo della cattedrale in Piazza Duomo e in Città bassa in piazza Matteotti alle 15 l’iniziativa «Porte aperte a Palazzo Frizzoni». Dalle 15 nelle vie della città e nelle principali piazze la parata musicale con i gruppi del Festival del folclore. Sul Sentierone tornano quest’anno le bancarelle della tradizionale Fiera. Al Monastero di Astino alle 21 si terrà il Concerto bandistico di Sant’Alessandro e alle 22.30 si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico dagli spalti di San Giacomo.

