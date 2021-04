Le lunghe code in via Corridoni (Foto by Bedolis)

Cantieri e traffico in città, la Lega chiede conto al Comune su tempistiche e priorità Aperti contemporaneamente due grossi cantieri in Malpensata e in via Corridoni, oltre alle imminenti asfaltature che stanno creando diversi disagi ai cittadini. La Lega si chiede perchè prima della fine della scuola e proprio allo scoccare della zona gialla.

Lunedì sono riprese le scuole al 75% in presenza e molte attività commerciali grazie all’allentamento delle restrizioni anti-Covid previste dalla zona gialla in tutta la Lombardia e non sono mancate criticità nella viabilità cittadina con code e caos soprattutto nelle ore di punta a causa anche dalla presenza di almeno due cantieri di forte impatto: i lavori di Rfi al ponte della ferrovia in Malpensata e quelli di A2A per la posa del teleriscaldamento in via Corridoni.

La Lega ha presentato un’interrogazione indirizzata all’amministrazione comunale per chiederne conto, considerando anche l’imminente inizio anche di una serie di lavori di asfaltatura.

I consiglieri comunali della Lega chiedono: «Se il Comune di Bergamo si sia interfacciato con Rfi per sollecitare una maggiore celerità nell’esecuzione dei lavori o per valutare altre possibili date per l’inizio/conclusione dei lavori; perchè non siano stati organizzati in periodi diversi gli altri cantieri in città e come mai alcuni lavori non siano stati anticipati durante il periodo di zona rossa o posticipati alla data di conclusione dell’anno scolastico»

