Maggio mese di asfaltature in città. Ecco dove e quando sono i cantieri Al lavoro in via Borgo Palazzo, via Broseta, via Moroni, via San Bernardino.

Si arricchisce il calendario dei lavori di asfaltatura che il Comune di Bergamo ha in programma nei prossimi giorni in città. Dopo gli interventi previsti da questa settimana (compatibilmente con le condizioni meteo di questi giorni) in via San Domenico Savio e Pacino da Nova e poi, a seguire, in via Tadino, via Pelandi e via Raboni, dalla settimana successiva i tecnici incaricati dal Comune saranno al lavoro anche in altri punti della città.

Innanzitutto sui colli di Bergamo, con il cantiere per l’asfaltatura di un primo tratto della via Torni (per completare la via si attende un intervento di consolidamento di un punto della sede stradale); si prosegue, poi, in via Generale Marieni, strada lungo la quale è previsto anche il rifacimento del marciapiedi allo slargo della fontanella, e poi si prosegue scendendo lungo via Pascolo Tedeschi, che sarà rimodernata fino a via Sombreno, all’intersezione con la via del Pavione.

Asfalto nuovo è previsto anche in altre importanti vie della città con interventi dalla seconda metà di maggio.

Innanzitutto sono previsti lavori notturni lungo via Borgo Palazzo (nel tratto da viale Pirovano a via Verne, con asfalto fonoassorbente), in via Moroni (nel tratto di strada compreso tra via Previtali e via Carducci e dal passaggio a livello sino a circa via dei Campi Spini), in via Broseta (nel tratto compreso tra piazza Pontida e via Nullo) e, infine, in via San Bernardino (nel tratto tra via Greppi e via Zambonate).

«Sappiamo che questi interventi provocano sempre qualche disagio, – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – ma sono fondamentali per migliorare la viabilità interna della città. Lavoriamo, come è evidente dalla lista delle strade che saranno coinvolte da cantieri nelle prossime settimane, con sguardo integrato, nei quartieri semi periferici, in centro città e anche nelle vie dei Colli, cercando di ascoltare le segnalazioni che ci vengono dai nostri concittadini. Continueremo lungo l’arco dell’anno a intervenire sulle strade della città.»

