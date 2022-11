Cantieri in città, lavori in dirittura d’arrivo per il nuovo parcheggio di Grumello del Piano

Sono ormai agli sgoccioli i lavori che nei mesi scorsi si sono svolti a Grumello del Piano per realizzare una nuova area di parcheggio pubblico a servizio del quartiere: l’area in questione si trova lungo via Madonna dei Campi, non lontano da piazza Aquileia, dove sorgono anche palazzine di proprietà pubblica come le recentemente inaugurate e assegnate case Aler. Il cantiere ha avuto come obiettivo la realizzazione di 54 posti auto, 2 posti riservati ai disabili e 11 posti per motocicli.

L’area non è pavimentata in asfalto, ma è stata realizzata in modo da garantire la permeabilità del terreno, anche con aree verdi al proprio interno. Non solo: tra il nuovo parcheggio e le case Aler è stata realizzata una cintura verde larga oltre 5 metri e con diverse piantumazioni, a fare da cuscinetto tra la zona residenziale e i nuovi stalli di sosta. Nelle prossime settimane arriverà l’impianto di illuminazione pubblica: una volta installato, il parcheggio sarà inaugurato e aperto.

Il traffico in tempo reale, nella notizia il link con la situazione in diretta

Dal 14 novembre ultimo lotto di intervento per sistemare la pavimentazione di Piazza della Repubblica

Continuano i lavori in Piazza della Repubblica: è al termine la prima fase di sistemazione dei cubetti del vialetto che collega l’albergo San Marco a viale Vittorio Emanuele. Dal 14 novembre saranno in corso gli ultimi lavori per la sistemazione dell’ultima parte di pavimentazione dell’intero piazzale.

Eliminati tutti i rattoppi d’asfalto tra i sampietrini lungo il controviale e i vialetti che attraversano l’area verde di fronte all’hotel San Marco, presto scompariranno anche le ultime imperfezioni rimaste nel tratto di porfido che collega l’ingresso dell’albergo a Viale Vittorio Emanuele e saranno recuperati alcuni dei cordoli danneggiati intorno alle aree verdi.

Non solo strada e porfido: il Comune di Bergamo ha anche completato l’intervento per riqualificare le aiuole, nelle quali sono stati piantati gli arbusti mancanti e rimesso a nuovo il prato, e anche per sostituire la vecchia e danneggiata vasca della fontana con una nuova zona verde, ricca di piante, arbusti, fiori e nuovi arredi. Una piazza quindi più verde, più elegante e decorosa.

Asfaltature, finiti i lavori in via Boccaleone, Filarete, Crocefisso e Lunga. Lavori in corso in via Statuto

Il Comune di Bergamo sta continuando a lavorare per sistemare diverse strade della città, secondo il piano delle asfaltature previsto dal Piano delle Opere Pubbliche di cui è dotata l’Amministrazione. Si sono conclusi già mercoledì scorso gli interventi in via Boccaleone e via Filarete, giovedì sera sono stati ultimati i lavori in via Crocefisso, nel tratto compreso tra il cavalcavia della circonvallazione e la via San Colombano, e si sono appena conclusi i cantieri lungo via Lunga, nella parte di strada che termina al confine con il Comune di Seriate. Sono in corso le operazioni per riasfaltare via Statuto nell’area adiacente l’ingresso delle Piscine Italcementi.

Lavori in corso per ripristinare l’asfalto dopo la manomissione del suolo pubblico