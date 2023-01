Capitale della cultura, iniziato il conto alla rovescia. A Longuelo le prove per lo spettacolo inaugurale

Fervono in città i preparativi per la cerimonia di inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, in programma sabato 21 gennaio prossimo nel centro del capoluogo. D omenica si sono svolte le prove dello spettacolo, che coinvolge 270 ragazze e ragazzi provenienti dalle scuole di danza del territorio. La prima prova generale della manifestazione è andata in scena nella palestra di via Bellini a Longuelo.