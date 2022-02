Caro bollette, agricoltori in piazza con i trattori: «Basta speculazioni» Giovedì 17 febbraio la Coldiretti ha organizzato una manifestazione anche a Bergamo.

Contro il caro bollette «che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole, ora strozzate dalle speculazioni», giovedì 17 febbraio dalle 9, «decine di migliaia di allevatori ed agricoltori della Coldiretti con trattori e animali al seguito» lasciano le campagne per manifestare nelle città, da nord a sud del Paese.

«Se i prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto», dice Coldiretti, annunciando l’allestimento del ’tavolo della verità» per far conoscere ai consumatori i prezzi riconosciuti ad agricoltori ed allevatori per i principali prodotti che mettono nel carrello.

Ma, annuncia ancora Coldiretti «non mancheranno anche azioni eclatanti a sostegno delle nostre proposte per garantire il giusto prezzo con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore». Le iniziative di mobilitazione della Coldiretti si svolgono a Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona, Como, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza, Firenze, Grosseto, Roma, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Cagliari, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Trapani.

