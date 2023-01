Castagneta, la greenway chiude due mesi per manutenzione

È stato affidato lunedì 9 gennaio il cantiere per il consolidamento della greenway nella zona di Castagneta: l’ultimo tratto del percorso ciclopedonale lungo il torrente Morla chiude, quindi, per un paio di mesi per consentire i lavori di manutenzione programmati dal Comune di Bergamo. I lavori si protrarranno fino al prossimo 11 marzo: è stata emessa nelle scorse ore un’ordinanza che vieta l’accesso al tratto realizzato in legno della ciclabile che si snoda da via Baioni fino alla Valmarina e poi verso Ponteranica.