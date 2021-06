C’è anche il cibo invenduto al Duty Free dell’aeroporto. Donati 800 kg di merce a famiglie bisognose I funzionari delle Dogane di Bergamo, in servizio presso la Sezione Operativa territoriale di Orio al Serio, hanno provveduto alla consegna alla onlus «MT 25» di 5 bancali di merce da destinarsi in beneficenza.

Si tratta di circa 700 chili di merce, costituiti da generi alimentari deperibili, pasta, pelati, olio e caffè, nonché da una notevole quantità di dolciumi, provenienti per la maggior parte dallo spazio del Duty Free interno all’aeroporto rimasti invenduti a causa dell’emergenza sanitaria. In altri 120 chili circa di merce, abbandonati su richiesta di un corriere, oltre ai generi alimentari anche capi di abbigliamento.

La donazione è avvenuta in base alla legge che disciplina la cessione in beneficenza e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per fini umanitari e sociali senza scopo di lucro, nonché del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale per la restante tipologia di merce avente scarso valore commerciale. «L’associazione individuata, operante sul territorio bergamasco, utilizzerà la merce ricevuta per fornire un concreto aiuto alle famiglie bisognose» fa sapere l’Agenzia delle Dogane.

