«Ci sono i finanziamenti per la T2»

Il tweet del ministro in visita a Bergamo Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in visita a Bergamo annuncia il finanziamento per la realizzazione della tranvia veloce della Valle Brembana.

Il ministro Paola De Micheli ha annunciato durante la sua visita a Bergamo venerdì 8 novembre il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 125 milioni di euro per la realizzazione della Teb2, la tranvia veloce e sostenibile tra Bergamo e Val Brembana. La conferma durante l’incontro con i costruttori dell’Ance alla presenza del sindaco Giorgio Gori, dell’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi e dell’amministratore delegato Teb Gianni Scarfone. Il ministro De Micheli nel pomeriggio andrà poi sul ponte di Calusco per la riapertura del viadotto che collega a Paderno .

Insieme al sindaco @giorgio_gori abbiamo annunciato il finanziamento del @mitgov per la realizzazione della Teb2, la tranvia veloce e sostenibile tra #Bergamo e la Val Brembana, un progetto voluto da tutto il territorio che migliorerà la mobilità urbana pic.twitter.com/9r84m0a6PE — Paola De Micheli (@paola_demicheli) November 8, 2019

I fondi – 125 milioni di euro – saranno a disposizione nel pacchetto da 2 miliardi di investimenti governativi sul fronte viabilità. «Si tratta di un progetto voluto da tutto il territorio che migliorerà la mobilità urbana» conferma il ministro in un tweet. I fondi statali si uniranno ai 40 milioni previsti dalla Regione e ai 13 degli enti locali. I tempi previsti: due anni per la progettazione, tre anni per i lavori e il termine entro il 2025.

