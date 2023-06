«Ciak, si legge!», Alessandro Tolfo in finale nazionale: guarda il booktrailer e vota con il like

Immagini in bianco e nero che si alternano con quelle a colori, primi piani, campi lunghi e, ciliegina sulla torta, una colonna sonora di sicuro effetto. Niente da dire, Alessandro Tolfo , già vincitore l’anno scorso a livello provinciale di «Ciak si legge!» , un concorso di booktrailer , ha la stoffa per diventare un futuro professionista del montaggio video. Il booktrailer è una breve presentazione video che promuove un libro, come un trailer cinematografico promuove un film. Alessandro quest’anno ci riprova alzando l’asticella, infatti questa volta è arrivato in finale al concorso nazionale organizzato dall’associazione Un mare di libri . Il giovane film maker, che quest’anno ha frequentato la classe prima del Liceo scientifico quadriennale all’Istituto Natta , si è cimentato con il trailer di «Almond. Come una mandorla» di Won-Pyung Sohn . Il romanzo, pubblicato solo da un paio di mesi, tocca un tema molto importante come è quello dell’isolamento affettivo e sociale e la difficoltà degli adolescenti di comunicare le proprie emozioni.

La finale a Rimini

«Innanzitutto ho deciso di partecipare nuovamente al concorso non solo perché mi piace leggere, ma soprattutto perché era un’ottima opportunità per cimentarmi con questa mia grande passione, vale a dire quella di creare e montare video – spiega Alessandro -. Avevo la possibilità di scegliere tra tre libri e la mia scelta è ricaduta su Almond sia per la trama, che ho trovato particolarmente interessante, sia perché mi è sembrata subito più adatta per essere convertita in booktrailer». Il booktrailer di Alessandro è un sapiente mix di video regolarmente disponibili in rete e di video girati da lui. In un paio di immagini compare anche la sua scuola, l’istituto Natta:«Devo dire che ho avuto modo di imparare molto durante un laboratorio di 70 ore, organizzato a scuola tra gennaio e maggio, in cui abbiamo realizzato, sotto la guida di due registi, il documentario “Muri per pensare alla vastità” che più avanti dovrebbe anche essere proiettato nelle sale cinematografiche». La finale che decreterà il vincitore della categoria scuole superiori sarà a Rimini il prossimo 17 giugno. Il verdetto è affidato a una giuria di esperti, ma anche a quanti like riceveranno i booktrailer pubblicati su YouTube. Qui sotto il filmato di Alessandro Tolfo.