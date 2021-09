Cinque docenti «emeriti» all’Università di Bergamo: per la didattica, la ricerca e la divulgazione Grande partecipazione, giovedì 30 settembre in Aula Magna in S. Agostino, alla cerimonia di conferimento del titolo di «professoressa emerita» e «professore emerito» a cinque illustri docenti dell’Università degli studi di Bergamo: Emanuela Casti, Roberto Colombi, Angela Locatelli, Angelo Renoldi e Gianfranco Rusconi.



Presenti al conferimento dei titoli il rettore Remo Morzenti Pellegrini, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione Matteo Kalchschmidt, la direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali Giovanna Zanotti e la direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere Rossana Bonadei. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari degli insigniti e numerosi docenti dei dipartimenti ai quali afferivano i premiati.

«Dopo mesi in cui la pandemia ci ha negato la possibilità di ritrovarci, come oggi in momenti che rinforzano quel senso di comunità e appartenenza così presente in tutti noi, è con una certa emozione che oggi abbiamo insignito del titolo di emerita/o cinque nostri illustri docenti, che si sono distinti per l’alto rilievo dell’attività didattica, di ricerca e di divulgazione nonché per le cariche e gli incarichi ricoperti in Ateneo e in altre istituzioni scientifiche. Personalità che hanno reso onore alla nostra Università, portandone alto il nome, e che negli anni hanno garantito ai nostri studenti non solo un eccellente bagaglio culturale ma anche – e soprattutto – un esempio di vita» sottolinea il rettore Remo Morzenti Pellegrini, nel corso della cerimonia.

In precedenza, l’Ateneo orobico aveva insignito del titolo di «Professoressa Emerita» e «Professore Emerito»: Giorgio Tagi nel 2006, Antonio Amaduzzi nel 2009, Alberto Castoldi e Pietro Enrico Ferri – entrambi già Rettori – nel 2012, Mario Masini e Gianfranco Gambarelli nel 2017, Antonio Perdichizzi nel 2018 e Maurizio Gotti nel 2019.

ECCO I NUOVI PROFESSORI EMERITI

Emanuela Casti

PROF.SSA EMANUELA CASTI

Già professore ordinario di Geografia dal 1.11.2000 presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, è Presidente del Centro Studi sul Territorio e responsabile del laboratorio di riflessione e sperimentazione cartografica DiathesisLab. È membro di numerose associazioni di geografi in ambito italiano (AGeI, SGI, RGI, AIIG) e internazionale (UGI, ICA). Negli anni 2016-2018 è stata Presidente della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di I e di II fascia per il settore concorsuale 11/B1-Geografia. Nel 2019 ha attivato la laurea magistrale interdipartimentale e interclasse in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio presso l’Università degli Studi di Bergamo, di cui è stata Presidente (a.a. 2019/20) e di cui attualmente è Responsabile della didattica.

Roberto Colombi

PROF. ROBERTO COLOMBI

Professore Ordinario di Statistica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Bergamo, è stato Direttore del dipartimento di Ingegneria dell’Unibg (1997-2003).

Dal 1984 al 2012 Colombi è stato il responsabile del ciclo di Lezioni su «Analisi Statistica dei Caratteri Qualitativi» presso il dottorato di Statistica Metodologica e Applicata avente inizialmente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trento e poi dell’Università Milano Bicocca per tutti i primi 28 cicli. Inoltre, tra il 1994-2003 il professor Colombi è stato anche membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo.

Angela Locatelli

PROF.SSA ANGELA LOCATELLI

Direttore del Dipartimento di Linguistica e Letterature Comparate dell’Università dal 1999 al 2006. Direttore del Dottorato di Ricerca in Letterature Europee e Panamericane dell’Università degli Studi di Bergamo (dal 2009 al 2018) e Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo (1.11.2003-31.10.2006).

Angela Locatelli è uno dei fondatori (nel 2008) e docente del Dottorato Europeo PhDNet in “Literary and Cultural Studies” con sedi a Giessen (Germania), Stoccolma, Helsinki, Lisbona, Bergamo, Graz e Warwick. Dal 1992 ad oggi Adjunct Professor e attualmente Associated Faculty Religious Studies Department University of Pennsylvania a Philadelphia. Vincitrice di due Short Term Fellowships alla Folger Shakespeare Library di Washington D.C. Ha scritto di epistemologia della letteratura (curando la serie di dieci volumi: La conoscenza della letteratura/The Knowledge of Literature, Sestante Editore, Bergamo 2002-2011). Ha inoltre dedicato numerosi studi a Shakespeare e alla letteratura e cultura inglese del Rinascimento (2 volumi e oltre 50 articoli). Le sue pubblicazioni comprendono anche un volume sul romanzo dello “stream of consciousness” (Una coscienza non tutta per sè, Bologna, Patron, 1983), un volume su H. Pinter, e numerosi articoli sul teatro inglese del XX secolo, sul Modernismo inglese e sul romanzo postmoderno. Ha pubblicato in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Finlandia, Romania, Svezia, USA e Giappone.

Angelo Giovanni Renoldi

PROF. ANGELO GIOVANNI RENOLDI

Professore Ordinario di «Economia e Gestione delle Imprese» presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo (dall’1/11/1997), è anche professore Associato di «Funzioni Finanziarie» presso l’Università Luigi Bocconi di Milano (dall’1/11/1992).

Il professor Renoldi è stato anche pro-rettore vicario dell’Università degli Studi di Bergamo (1999-2009); componente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Bergamo (1999-2009) e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo (1999-2009).

È anche stato componente della Giunta di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo dal 1999 al 2009.

Gianfranco Rusconi

PROF. GIANFRANCO RUSCONI

Professore Ordinario nella Facoltà di Economia fino al 30 settembre 2012, dal 1° ottobre 2012 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Quantitative dell’Università di Bergamo per il settore scientifico-disciplinare di economia aziendale. Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dal 2003 al 2012 (salvo un’interruzione di un anno), vicedirettore del Dipartimento medesimo dal 1992 a quando è stato eletto direttore e Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi per il triennio 2012-2015 e per il 2015-2018.

